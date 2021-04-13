東捷資訊（6697）持續在智慧工廠等AIoT應用導入產業，13日宣布，與國內工業電腦大廠研華（2395）攜手協助工業電腦廠艾訊（3088）進行工廠製造執行系統（MES）導入及企業戰情室建置，為智慧製造升級揭開新頁。

5G世代的到來，智慧製造商機持續擴大，根據高通調查，2035年5G產值將高達13.2兆美元（約新台幣371.6兆元），推估智慧製造經濟價值將大幅超越行動通訊逾一倍，產值上看4.8兆美元（約新台幣135.1兆元）。東捷資訊行銷長康俊彥表示，近年集團持續朝向智慧製造邁進，其中產線自動化與智慧化在疫情中替補人力空缺，成為集團與東捷攜手的最佳實例。

東捷資訊日前公告3月以及第一季營運表現，3月營收為新台幣0.88億元，月增2.3％、年增49.72％；累計今年第一季營收為新台幣4.98億元，季增31.47％、年增16.74％。

東捷資訊表示，隨著大環境經濟逐漸回溫，企業數位化轉型加速，製造業更是積極邁向智慧製造，有鑑於中小企業受限於資源與資金有限，亟需兼具成本效益的轉型方案，東捷資訊推出自行研發的「維修保養I.APP」（工業APP，Industrial App），不若一般系統較龐大與昂貴，協助快速安裝佈署，實現資訊化管理，以利工廠具備即時應變能力，有效避免設備故障造成停工，提升生產效率與品質，提供企業開啟數位智造的最佳途徑。

(工商 )