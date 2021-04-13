台北表演藝術中心不僅是表演藝術界關注的焦點，更是建築界相當重視的設計案；與荷蘭大都會建築事務所（OMA）有極深淵源的國際建築師林家如，13日在台中市建築經營協會「大師講座」，以「OMA台北藝術中心-真實與虛幻的雙重顯像」為題，解構OMA從建築理論到實踐的思考模式，分享OMA在設計案中呈現的雙面哲思，並暢談公共建築的模糊性，吸引中部建築相關業界聆聽。

擁有美國紐約州、台灣建築師執照的林家如，工作經驗橫跨二岸三地，活躍於建築學術領域演講、評圖、策展、論壇、評論寫作等活動，近年更發起「台灣女建築家學會」；而她同時也是OMA在北京、香港設計案的建築師、北藝項目總監。

林家如說，成立於1975年的OMA（Office for Metropolitan Architecture）總部位於荷蘭鹿特丹，知名作品如「西雅圖市立圖書館」，成為西雅圖的亮點，帶動當地觀光收益大幅成長，以及圖書館會員人數暴增；在亞洲知名作品，包括新加坡超高層豪宅「Scotts Tower」、北京中央電視台、香港文化矽谷的售票亭建築 KUBE、台北表演藝術中心等。

OMA秉持現代主義，加入超現實主義、解構主義，作品經常引起業界議論，尤以中央電視台引起的毀譽參半聲浪最大。

負責設計的庫哈斯（Rem Koolhass），在2000年以葡萄牙「波多音樂廳」獲頒普立茲克獎；2008年獲《時代》雜誌評為全球最具影響力人物；2010年拿下威尼斯雙年展金獅獎終身成就獎。

媒體曾詢問庫哈斯作品引起的爭議，他直率表示，建築就是需要爭議，「只有令人厭煩的建築，才只有一種聲音。」

而OMA在2008年得標的台北表演藝術中心，設計也顛覆傳統的思考方式。林家如說，北藝共分三個劇場，包括多型式中劇場兼實驗性劇場、鏡框式中劇場與大劇場，此三空間可獨立運作，但藉由階梯，又能整合為整體。大劇場加上鏡框式中劇場還可共組為長達100公尺的超級舞台區，可說是表演藝術場地全新的設計概念，CNN曾將該案評為2020年最期待的建築之一。

不過，總預算高達60億元的台北表演藝術中心，原本預計2016年將完工啟用，卻因營造廠商倒閉而延宕至今。林家如強調，這座都會型劇場今年第二季即可完工，預計2022年8月開幕，「台北表演藝術中心是OMA在台灣的第一件作品，很值得期待！」

(工商 )