欣榮焚化爐10月將約滿，環保局4度議約都告吹，不分黨派議員13日砲轟20年已給欣榮近200億，土地硬體已攤提還大賺，處理費卻居高不下，環保局根本被掐著脖子走，局長呂理德不諱言問題卡在金額，強調市府要求業者整改費自籌、提供1000萬回饋金等7原則，爭取對桃園最有利的合約。

「呂秀蓮簽了20年不平等條約，鄭文燦再亂續20年，民進黨一定會被罵死！」民進黨團總召黃景熙率先發難感嘆，議員林俐玲也指欣榮BOO案市府每年補助欣榮2.34億攤提費，委託焚燒垃圾產生的灰飛底渣處理費3.3億也要市府埋單，還有從每噸1600調漲到逾2100元的一般垃圾處理費，加起來20年就給欣榮200億，約滿焚化爐歸欣榮，根本是「桃園版馬關條約」。

黃景熙轟，欣榮不但設備土地已攤提還荷包滿滿，背後老闆長榮鋼鐵甚至公開稱環保事業是金雞母，獲利占全公司55％，議約後可望再增加售電量，斥根本是把環保局當提款機，助業者炒股，大聲疾呼要求調降處理費，揮別桃園的惡夢。

「條件談不攏是不是又要垃圾大戰？」議員黃婉如也斥，欣榮還能自收10％事業廢棄物自己賺，但全市每年45萬噸垃圾，欣榮只收38萬，其他都得「打包」堆放，至今累積15萬噸在外飄惡臭，感嘆4度議約仍無共識，市府根本被掐脖子走、任業者宰割。議員李家興強調絕對不能「割地賠償」，應該攤在陽光下，議員黃敬平建議臨時會時專案報告，議會當後盾議約。

國民黨中央委員史碩仁也在場外抗議，斥欣榮每日自收150噸事業廢棄物、每噸獲利8000元，燒剩的飛灰、底渣竟是市庫埋單，曾是環保學者的呂理德還為欣榮護航，強辯各焚化爐都是如此，但全國24座焚化爐都是公營，僅有欣榮「整盤拿去」，怒控欣榮是環保蟑螂，漠視且姑息的桃園市長鄭文燦根本是「環保蟑螂市長」，圖利欣榮，肥了長榮集團、苦了桃園市民。

「談不攏就會垃圾危機，大家在比心臟誰大顆！」呂理德說，雙方都有意願續約，問題卡在金額，目前處理費2111元都較台北3焚化廠低，市府議約有7原則，包括近20億的整改費業者自籌、事業廢棄物產生的底渣飛灰自行處理、空氣汙染排放標準加嚴、每年提供1000萬元營運回饋金等，強調還是有拒發處理許可證等政策手段可以抗衡，但也不希望走上垃圾大戰，會努力捍衛市民權益。

「不平等條約時空背景不能相提並論！」副市長李憲明也緩頰，強調呂秀蓮時期正好碰上垃圾大戰，才會興建欣榮焚化爐，20年來也幫桃園解決很多垃圾問題，如今合約到期要議約，環保局早在2年前就請專家學者組團仔細評估，相信會得到讓議會滿意的結果。

(中時 )