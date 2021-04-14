日本5家製造商合組打造國產無人機的國家隊，今天公開一款就算受到網路攻擊也不會被「劫機」的無人機試驗機，未來預想可提供給防衛省和警察廳等政府單位及其他業者使用。

日本放送協會（NHK）報導，今天對外公開的無人機試驗機，是由經濟產業省委託的5家日本業者聯手開發。這5家日本業者包括山葉發動機（YAMAHA）及NTT DoCoMo等公司。

無人機寬度約65公分、重量約1.7公斤，屬於攝影用途的小型機；未來預想提供給日本的政府機構及基礎設施業者等使用。

這款無人機不僅飛行性能優異，還擁有就算受到網路攻擊也不會被「劫機」，以及拍攝到的影像等資訊經過加密無法被他人竊取等高度安全性功能。

日本境內大多數無人機，目前都是由中國等外國廠商製造。

日本無人機國家隊將和防衛省及警察廳等機構商議，希望能在今年度內開始量產販售，盼成促進國產無人機普及的契機。

參與開發的日本自主控制系統研究所公司（Autonomous Control Systems Laboratory Ltd.）社長鷲谷聰之說，雖然日本至今沒有兼具高性能與安全性的無人機，但能結合國內製造商力量打造出必要的無人機，可說取得重大成果。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1100413

(中央社)