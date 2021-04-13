2019年法稅改革聯盟志工於大甲媽遶境進香期間，虔誠的「稜轎腳」，祈願法稅能獲真正改革，媽祖靈驗，行政程序法第128條條文修正案於2020年12月30日經立法院三讀通過。法盟志工13日特別前往新港奉天宮，祈願健全法稅體制，人民安居樂業，再無稅災發生，為媽祖祝壽並叩謝神恩。
2020年12月30日立法院三讀通過，行政程序法第128條條文修正案，規定發生新事實或發現新證據，且經斟酌可受較有利益處分情形，得申請行政程序重開。
法稅改革聯盟表示，該項修法為人民開啟一線平反冤案曙光，鼓舞法盟志工，廖姓志工感動的說，媽祖靈驗，體民所苦。
周姓志工指出，台灣大部分的政府行政人員都很優秀，然少數只問績效不擇手段的害群之馬，讓政府形象大大受損。
來自全台各地的法盟志工今日虔誠跪拜，朗誦祝禱文，恭祝媽祖娘娘聖誕千秋、神恩普照外，更再向媽祖稟報，台灣的法稅環境仍有很多需要改革之處，祈求媽祖點化台灣政府及官僚良心覺醒，健全法稅體制，祈願人民安居樂業，國家富強康樂，再無稅災發生。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。