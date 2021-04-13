媽祖靈驗護國佑民，法稅改革聯盟再稟稅改訴求。（法稅改革聯盟提供／盧金足台中傳真）

2019年法稅改革聯盟志工於大甲媽遶境進香期間，虔誠的「稜轎腳」，祈願法稅能獲真正改革，媽祖靈驗，行政程序法第128條條文修正案於2020年12月30日經立法院三讀通過。法盟志工13日特別前往新港奉天宮，祈願健全法稅體制，人民安居樂業，再無稅災發生，為媽祖祝壽並叩謝神恩。

2020年12月30日立法院三讀通過，行政程序法第128條條文修正案，規定發生新事實或發現新證據，且經斟酌可受較有利益處分情形，得申請行政程序重開。

法稅改革聯盟表示，該項修法為人民開啟一線平反冤案曙光，鼓舞法盟志工，廖姓志工感動的說，媽祖靈驗，體民所苦。

周姓志工指出，台灣大部分的政府行政人員都很優秀，然少數只問績效不擇手段的害群之馬，讓政府形象大大受損。

來自全台各地的法盟志工今日虔誠跪拜，朗誦祝禱文，恭祝媽祖娘娘聖誕千秋、神恩普照外，更再向媽祖稟報，台灣的法稅環境仍有很多需要改革之處，祈求媽祖點化台灣政府及官僚良心覺醒，健全法稅體制，祈願人民安居樂業，國家富強康樂，再無稅災發生。

(中時 )