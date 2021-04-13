全球晶圓代工龍頭台積電所擁有的先進製程技術，受到各大廠商青睞，甚至拜登政府大基建計畫，其中半導體本土供應鏈建立問題，白宮於當地時間 12 日召開半導體線上峰會，董事長劉德音親自與會，並稱有信心在美國亞利桑那州的5奈米製程晶圓廠，將在美國跨黨派合作下成功。對此，里昂證券分析師侯明孝（Sebastian Hou）受訪指出，美國很難割捨對台灣半導體依賴，並提及中芯國際技術與台積電遠遠有9年差距。

據CNBC報導，侯明孝指出，蘋果、亞馬遜、谷歌、高通、NVIDIA、AMD等美企相當依賴台灣的晶片製造商，高達90%晶片來自台灣。美國政府希望美企的半導體供應鏈多元化，實際上這是個相當艱難的目標，這還得考慮晶片製造的技術研發需要花多少時間。

美國銀行近期1份研究報告指出，美企雖然在營收方面贏過全球半導體廠商，但在晶圓代工領域，亞洲擁有最大市占率，全球有超過70%晶片製造來自亞洲，其中台灣、南韓比重最高，台灣更是高居第一，以台積電、聯電、世界先進以及力積電等晶圓代工廠為代表。目前進入先進製程的為台積電、三星電子，皆已經跨入5奈米製程，並朝著3奈米製程前進，美國半導體巨頭英特爾雖在電晶體密度上不會輸給前兩者，但在生產過程、產能問題面臨巨大阻礙，英特爾則是在日前宣布跨入IDM 2.0，將獨立晶圓代工業務部門，並全力採用極紫外光(EUV)微影技術，但仍願意與台積電在先進製程上合作。

研究調查機構Eurasia Group分析家Paul Triolo則表示，美國政府意識到對亞洲依賴太高，希望鼓勵國內外半導體製造商加強在美產能，減少對於台灣這類高地緣政治風險生產地區的依賴，並在美國創造更多高薪工作機會。

里昂證券給予台積電股票評級為「買進」，目標價為825元新台幣，預計台積電5年將保有優勢地位，客戶對台積電產品也具有高度依賴性；對於台灣晶圓代工二哥聯電則是給予「跑贏大盤」，目標價為62元新台幣。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年底遭美國列入實體清單，導致美企要出貨給中芯國際必須經過美國政府審查通過才能放行，中芯國際還被列入涉入大陸解放軍相關企業禁止投資名單，導致中芯國際遭多家投資機構撤出資金，甚至被剔除相關指數成分股。

日前一度有消息傳出，美企獲得出貨許可，但有外媒指出，目前沒有美企的出貨許可獲准，甚至連獨家供應EUV曝光設備的荷商ASML，傳出重新簽訂的12億美元訂單，仍是供貨深紫外光(DUV)曝光設備，這批機台仍使用在成熟製程，想要跨進先進製程勢必得獲得的EUV機台仍沒有取得機會。侯明孝表示，中芯國際無法獲得先進製程所需的資源，將從落後台積電6年，擴大至7到9年的技術差距。

(中時新聞網)