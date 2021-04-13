溫馨的母親節即將來臨，台中長榮桂冠酒店今年不僅推出6款母親節主題蛋糕搶市，且在母親節前夕連續第8年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫~買一捐一活動」。即日起至5/2前，消費者購買任一顆母親節蛋糕，台中長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，限量100顆，4/30前預購可享85折優惠。

台中長榮桂冠酒店過去7年來，合計送出819顆蛋糕給弱勢家庭媽媽們。台中長榮表示，希望透過這樣的活動，讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位陌生卻偉大的媽媽。

(工商 )