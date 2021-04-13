東京奧運聖火從3月25日開始傳遞，目前已經抵達大阪市，而大阪府是日本新冠肺炎疫情嚴重的地區，因此聖火傳遞路線調整，避開人群較多的區域，來到人煙稀少的大阪市公園，再次展現這次奧運面臨的困難。

這次東京奧運聖火傳遞預計有1萬名跑者參與，足跡遍佈日本全國，許多跑者搭乘巴士抵達大阪萬博紀念公園，因為日本和東京再度實施緊急事態，目前預計5月初解除，酒吧、餐廳都被要求只能營業到晚上8點，路上人潮也減少。

日本都會區人口第二多的大阪府，今日確診人數1099創新高，當地政府其實上周就宣佈聖火傳遞避開都市街道，也禁止民眾觀看，成為第一個繞道的聖火傳遞地區，接下來可能也會有更多地區的聖火傳遞會做出路線改變。

聖火傳遞跑者在官方保全陪同下慢跑，為了讓贊助商有曝光機會，隨行的宣傳車上面都有廠商的logo。

新冠肺炎已經在日本國內造成9500人死亡，儘管和許多國家比較少，但比鄰近的亞洲國家高，新的確診病例也不斷攀升，疫苗施打進度緩慢，全國僅不到1%居民接種。

(中時 )