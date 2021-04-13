雲林縣北港鎮媽祖醫院藉由3D模擬，精準清除罕見骨盆腔巨大腫瘤。（張朝欣攝）

簡姓男子因頻尿、血尿、左腿麻痛，前往雲林縣北港鎮媽祖醫院求診，竟發現臀部及骨盆腔各有1顆超過15公分的罕見巨大軟組織腫瘤，醫療團隊為避免手術損及周邊器官，利用3D列印技術製作立體器官模型反覆模擬，成功切除腫瘤並保留病患器官最大功能，讓病患重獲新生。

65歲簡姓男子3年前就發現左側臀部有腫塊，但因無疼痛並未就醫，直到最近感到不適到中國醫藥大學附設北港媽祖醫院就診，發現雙側臀部及骨盆腔各有1顆超過15公分的巨大啞鈴狀軟組織腫瘤。

醫療團隊為病患進行腫瘤穿刺切片，診斷為多發性神經纖維瘤，因腫瘤巨大且範圍從骨盆腔內經由坐骨孔伴行坐骨神經延伸至左髖部及右臀部，並擠壓骨盆腔器官，增加了手術困難度。

醫療團隊為求慎重，會同泌尿科吳錫金院長一起討論對策，決定運用長陽生醫公司設計的3D列印技術，製作骨盆腫瘤及立體器官數位模型，提供精準觀察腫瘤與複雜結構參考，以利選擇破壞性較少的手術範圍，並保留病人器官最大功能。

病患歷經七個小時手術，術中併用神經監測，先由骨科執行左側臀部坐骨神經解離及腫瘤切除後，再由泌尿科執行左側輸尿管放置雙J導管及骨盆腔巨大腫瘤切除，術後無血尿及頻尿且左腿麻痛情形獲得改善，幾天後即順利出院。

副院長馮逸卿表示，多發性神經纖維瘤為良性軟組織腫瘤，身體各部位皆可能生長，早期並不會有症狀，直到腫瘤變大壓迫神經才會有明顯症狀，治療方式以手術摘除為主。

院長吳錫金指出，骨盆後腹腔腫瘤大部分沒有明顯的症狀，較難及早發現，建議民眾若有久治難癒的坐骨神經痛、頻尿、腹脹及便秘等症狀應即早就醫，若經治療後未改善可考慮尋求第2意見協助。

(中時 )