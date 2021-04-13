影》驚魂瞬間 賓士撞工程車秒爆火球 2人卡車內險命喪火窟（畫面來源：國道七隊、記者爆料網）

國3彰化系統交流道路段，13日中午發生賓士休旅車撞工程車後火燒車意外。事故撞擊瞬間影片曝光，賓士車主疑開啟輔助駕駛為注意前方路況，毫無煞車直撞工程車。後方車輛目擊賓士起火經過，車主及女乘客一度被撞暈卡在車內，被上前查看的駕駛救出，差點命喪火窟。

根據工程車上的行車記錄器影像顯示，事發當時工程車正在內側車道進行移動式清掃作業，慢速前進，後方車輛紛紛變換車道繞行，但賓士轎車直駛而來，完全沒有煞車，撞上工程車後方的「防撞潰縮桶」。賓士猛烈撞擊後立刻往路肩方向彈飛2個車道，零件噴飛一地，車頭則是猛甩360度之後，停在路中間。

後方車輛見狀紛紛急踩煞車閃避地上散落物，慢速通過。過沒多久，賓士便冒煙竄出火舌，大火瞬間爆成大火球，新車市價約400萬元的休旅車，就在濃煙竄天、熊熊火光中燒成廢鐵。所幸車上2人即時逃生。

據一名目擊駕駛指出，賓士撞車之後，他停車上前察看，發現安全氣囊爆開，車內的人已被撞暈，他先把男性駕駛拉出車外，並詢問還車內有沒有人，對方告知還有一名女乘客在車上，但隨即發現女乘客遭安全帶卡住，費了一番功夫才將人拉出車外。過沒多久，賓士休旅車就開始冒煙，隨即起火燃燒。

彰化縣消防局指出，賓士車男駕駛年約40歲，全身多處撕裂傷及紅腫瘀血，意識清醒。女乘客年約30歲，雖無明顯外傷、但驚嚇過度；工程車63歲男駕駛肢體疼痛，意識清醒，3人均送往彰化秀傳醫院。工程車廖姓駕駛指出，車禍發生時，頸部有遭到撞擊，但發現起火之後，仍與同事在第一時間抓起滅火器，試圖撲滅賓士車的火勢，但火勢猛烈，直到消防隊到場灌救，才獲得控制撲滅。

女乘客表示，車禍發生前是開啟輔助駕駛狀況，但她在副駕駛座在看手機，並沒有注意前方路況，不清楚為何發生車禍。這起車禍的發生原因及肇事責任歸屬，正由國道警察局調查中。

(中時新聞網)