衛福部昨晚在臉書公布太魯閣賑災善款金額，並針對善款公布使用方向。（圖／翻攝自衛福部臉書）

台鐵太魯閣列車事故造成重大死傷，衛福部4日成立賑災專戶，至11日已募得8.1億元，衛福部次長李麗芬12日表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，推估至少會撥發有2.7億元。不過，根據一份最新網路民調顯示，有超過5成網友非常不認同捐款用途，更有超過7成網友認為，衛福部並不適合做為執行事故捐款的單位。

入口網站《YAHOO》以「太魯閣號捐款8.1億用途惹議，你的看法？」為題進行網路投票，投票時間為4月13日至18日，截至13日晚間8點30分，已有9千多名網友參與投票。

該民調調詢問網友，「太魯閣號捐款8.1億七大用途，包括：2.7億分給49位罹難者，給予罹難者家屬和傷者必要的生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建與法律扶助等，其中法律扶助金至少會有2.7億，你認不認同捐款用途？」，結果顯示，表示非常認同的網友有16.7%，還算認同的有10.2%，不太認同的有13.4%，非常不認同的則有54.1%，另外有5.6%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

而捐款的1/3，約2.7億元的金額分給49位罹難者，平均每位可分得551萬元，認為非常夠的網友有5.7%，認為還算夠的有16.6%，覺得不太夠的有 18.5%，覺得非常不夠的則有48.7%，另外有10.5%網友沒表示明確意見。

至於由衛福部執行太魯閣號事故捐款的籌辦的部分，有3.3%網友認為非常合適，還算合適的有11.5%， 覺得不太合適的有11.7%，而認為非常不合適的網友則高達67.4%，另外有6.1%網友沒表達明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

(中時新聞網)