不少網友會分享山路開車的「奇特經驗」，臉書社團分享一段影片，只見數台重機行駛在濃霧的山路上，經過一處彎道，其中一台重機竟然沒有轉彎，而是直直開進路旁的樹叢中。影片引發熱烈討論，有人分享跑山故事，也曾有重機團出遊，其中一個成員也是直直衝下崖，其餘團員都看到，重機車頭前趴著一個女人，與駕駛面對面盯著看。

臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》上傳一段重機的行車記錄片，只見數台重機行駛在濃霧的山路上，經過一個右彎時，其中一台重機不知何故沒轉向，竟然直直前進衝進左方樹叢後消失，疑似墜崖，其他重機隊員紛紛停下車察看。

這段影片引發網友熱烈討論，紛紛回應：「騎到一半突然想玩躲貓貓」、「他突然想到還有事所以先回家了」、「柏油路太無聊了，想要跑個offroad啦」、「他先下山了，重點他可能知道秘境道路。」、「拍攝車的問題也很大，整路跨對向，一個盲彎對向車來也開很快來就全收走了吧」、「哈哈哈，其實他已經在山下抽菸喝飲料了，其他人還在那邊找不到他」、「應該是遇到拍密啊，煞車燈連亮都沒有⋯⋯」。

還有人分享：「我聽朋友講過個他們跑山的故事。就是大家都看到其中一個成員的重機車頭前趴著一個女人與駕駛面對面盯著看，其他成員不管再怎麼叫他，他都沒聽到，最後也是像影片這樣直直衝下崖」。

(中時新聞網)