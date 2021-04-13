美國《福斯新聞》（Fox News）13日報導，由於美國嬌生（Johnson & Johnson）研發的單劑型新冠肺炎（COVID-19）疫苗也傳出可能引發血栓問題，美國疾病管制中心（CDC）和食品暨藥物管理局（FDA）發布聲明，稱為安全起見，已建議暫停施打該疫苗。

根據聲明，美國CDC和FDA正調查6起在接種嬌生疫苗後，於6至13天內出現血栓及血小板數量減少的女性患者。雖然FDA強調，相關症狀「極為罕見」，但仍建議先暫停使用，等待進一步的調查。CDC預防接種諮詢委員會（ACIP）則將於14日開會討論此事。CDC首席副主任舒查特（Anne Schuchat）和FDA生物製劑評估暨研究中心（CBER）主任馬克斯（Peter Marks）呼籲已接種嬌生疫苗者，若出現頭痛、腹痛、腿痛或呼吸急促等症狀，應立即與醫護人員聯繫。

《福斯新聞》指出，美國聯邦政府已宣布，在由其主導的疫苗接種作業中，將暫停使用嬌生疫苗；各州政府和其他單位預計也將跟進。而莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）等另外兩種美國主要使用的疫苗則不受影響。嬌生表示，其已接獲出現血栓病例的消息，稱這些罕見案例「無法證實與疫苗本身有關」。不過美股開盤後，嬌生股價已應聲下跌。

嬌生疫苗與阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）研發的AZ疫苗使用相同技術，皆為腺病毒載體疫苗；而前者在2月下旬獲得FDA的緊急使用授權，目前已在美國施打約680萬劑，後者則尚未批准在美國使用。

(中時新聞網)