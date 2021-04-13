愛心企業捐防疫物資，桃議長邱奕勝轉贈家長會長協會。(蔡依珍攝)

愛心企業捐防疫物資，桃議長邱奕勝轉贈家長會長協會。(蔡依珍攝)

愛心企業捐防疫物資，桃議長邱奕勝轉贈家長會長協會。(蔡依珍攝)

桃園在地企業、得新國際等4家公司，有感於疫情，抱著取之於社會用之於社會的心，捐贈1500瓶防疫物資「消毒清潔噴霧」給桃園市議會，議長邱奕勝認為議會物資相對充裕，協調轉贈給桃園市家長會長協會，供校園防疫、保護未來主人翁，13日捐贈儀式，雙方都感謝議長幫忙牽線，守護學子健康。

「得新國際企業有限公司」、「丞毅生活用品有限公司」、「華義土木包工業有限公司」及「騰巨室內裝修工程有限公司」等4家企業，聯合捐贈防疫物資500ml的75％酒精噴霧共1500瓶。

邱奕勝說，樂見4家企業發揮社會責任，在事業有成時，願意將部分盈餘回饋社會，但因議會有自己防疫物資，為讓企業愛心發揮更大效益，協調桃園市家長會長協會受贈，希望透過家長會長協會會員遍佈桃園的特性，將防疫物資及觀念傳遞到桃園市各個學校，在校園中發揮更大的力量。

邱奕勝也頒發感謝匾額給4業者，值得其他企業學習，他強調，防疫工作不限於個人，大家一起努力才有好的效果，桃園幾次疫情危機都能安然度過，就是團結的最好寫照，也期盼藉捐贈活動，喚起更多人重視校園防疫。

代表捐贈的得新國際總經理張新豐說，秉持「取之於社會，用之於社會」理念回饋社會，因國際與國內新冠疫情均未解除，期望貢獻一己之力，特別捐贈防疫所需消毒噴霧給議會，感謝議長居中協調讓物資發揮最大的效果，很開心能為校園防疫盡一份心力。

代表受贈的桃園市家長會長協會副理事長陳玉麗允諾一定會妥善運用，讓防疫物資用在有需要的地方，發揮最大的效果，預計透過家長會廣發到各級學校內。

(中時 )