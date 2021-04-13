大陸市場監管總局會同中央網信辦、稅務總局13日召開互聯網平台企業行政指導會。會中要求發揮阿里案件的警示作用，持續嚴查平台企業強迫「二選一」等違法情形，並要求平台企業在1個月內全面自檢自查、逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》，接受社會監督。

根據中國網報導，該會議中也強調，加強對平台企業違法違規行為治理，並不意味國家支持和鼓勵平台經濟的態度改變，而是堅持「兩個毫不動搖」，建立公平競爭、創新發展、開放共用、安全和諧的平台經濟新秩序。

但由於日前阿里巴巴遭反壟斷開罰，創下182.28億元人民幣的天價罰款紀錄。這也讓市場關切其他平台巨頭如騰訊、京東、美團等，會否成為下波開罰對象。

會議中直指平台企業強迫實施「二選一」問題突出，是平台經濟資本任性、無序擴張的突出反映，損害平台經營者、消費者利益，必須堅決根治。

(旺報 )