第32屆夏季奧運將於7月23日開幕，中華電信13日宣布，將以最高規格迎接奧運，MOD、Hami Video將開創台灣先例，首度全4K頻道及史上首次VR轉播夏季奧運，包含兩個4K中文製播頻道、三個HD中文製播頻道、3個HD原音頻道及500小時以上VOD的豪華賽事轉播。

中華電信並將這次東奧轉播定調為展演5G在消費市場最盛大的創新應用。國家運動訓練中心13日舉辦「2020東京奧運倒數100天活動」，總統蔡英文親自蒞臨為選手打氣，中華電信同步宣布，這次東京奧運，中華電將首次24小時以4K中文奧運頻道，提供國內民眾觀看東奧賽事，包括MOD、Hami Video將提供兩個4K中文製播頻道，頻道內容都將以中華隊出賽項目為主。

另外，MOD及Hami Video預計六月推出「奧運專區」，除了奧運賽事轉播外，也將提供每日轉播賽程表、中華隊專區、獎牌榜、奧運快訊，以及500小時以上VOD，無限次隨選隨看中華隊和全世界頂尖選手的精彩表現。

夏季奧運每四年舉辦一次，一直都是全球關注的運動盛事，原本應該在2020年7月24日於日本東京舉辦，因受到新冠肺炎疫情影響延後至今年7月舉行，擁有三屆夏季奧運賽事轉播經驗的愛爾達取得台灣區全賽事轉播權，中華電信則透過愛爾達拿到新媒體平台轉播權。

由於台灣5G服務已於去年六月底七月初正式商轉，今年的東奧賽事轉播最大亮點，就是首度運用5G創新應用提供各項不同以往的視覺饗宴，尤其首度採用4K、VR轉播，將能以貼近選手的360度視角，讓民眾有如近距離觀賽，中華電信目前規畫提供VR轉播比賽的項目，包括黃金右臂鄭兆村、鞍馬王子李智凱、球后戴資穎及中華隊選手的精彩比賽。

(工商 )