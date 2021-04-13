AppWorks宣布，將攜手緯創資通啟於4月啟動第一屆垂直加速器，招募 AI、物聯網、雲端與資安領域的新創加入。AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出，AppWorks目前生態系已具相當規模，接下來將媒合新創與大企業深度合作，為新創提供實驗、成長場域，同時為大企業帶來外部創新機會，藉由此次與緯創垂直加速器合作，AppWorks也將正式開始扮演大企業與新創之間的橋梁角色。

緯創與AppWorks與緯創其實從2014年已開始合作，緯創是AppWorks Fund II（本誠創投基金）、AppWorks Fund III （本慧創投基金）的主要股東之一，之後也陸續投資了AppWorks Accelerator的新創校友，包括專攻智慧安控的Umbo CV盾心科技、開發自動化機器學習平台的MoBagel行動貝果、提供寵物健康數據分析的AI新創ANIWARE等。而緯創積極投資新創團隊，目前已投入超過新台幣100億元，約有50～60家投資甚或長期經營的對象。

AppWorks表示，將從4月13日～5月4日開放新創提出第一輪的申請，獲錄取的新創，將於今年7月～明年1月期間，與緯創集團進行協同合作，並在今年9月～明年1月期間，同步參與加速器AppWorks Accelerator。獲選的新創在參與期間，皆不用繳納費用，也不用提供股權。

緯創垂直加速器緯創垂直加速器每年共舉辦兩屆，招募在AI、物聯網、雲端與資安領域的新創。錄取的新創團隊，將可同步參與AppWorks Accelerator，並與緯創集團旗下事業單位的合作，例如與緯創獨家合作PoC、享由緯創提供新台幣20萬元贊助費用、AWS /GCP Cloud Credits等。緯創資通董事長林憲銘指出，藉由緯創資源的導入，將可協助新創更快達到規模化，而透過垂直加速器的合作，也讓新創和緯創能共同提出解決方案。往未來十年看，將為緯創提供原有事業以外的成長機會。

AppWorks則是從2010年開始經營創業加速器，截至2020年底，AppWorks新創生態系中，活躍新創累積至395家、創業者共1,331位。林之晨表示，AppWorks耕耘十年，累積出的新創生體系價值已超越百億美元。展望第二個十年，AppWorks要串聯大型企業與新創，創造更多雙贏合作，幫助企業轉型，同時也幫助新創加速成長。

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