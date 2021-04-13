吳念庭今日仍在西武獅的先發打線中，擔任第五棒、一壘手，此戰面對火腿敲出全隊首安，並回本壘攻下首分，兩邊先發投手在前5局都有不錯的壓制力，只不過西武獅在6局上半「一局爆」，單局失3分成為敗筆，最後西武獅以3比2輸給火腿。

火腿隊今日派出池田隆英先發，2局下半吳念庭在首打席面對偏高145速球敲出中間方向安打上壘，愛斗隨後敲二壘打，之後吳念庭靠隊友的高飛犧牲打攻下西武獅首分。

而西武獅先發投手松本航前5局壓制力十足，除了保送以外沒有被火腿打者敲任何安打，但第6局戰況大改變，松本航先被敲安後，又連丟2顆保送，滿壘局面近藤健介敲安，火腿追平，松本航退場由中繼投手接手，但也沒能止血，宮川哲上場後丟保送、高飛犧牲打，火腿又多添2分逆轉。

9局下半森有哉敲出二壘打站上得點圈，又因對手暴投上三壘，可惜吳念庭沒能建功，151公里速球敲成游擊飛球出局，下一棒愛斗敲安追回一分，西武最後以2比3輸球。

此戰吳念庭4打數，分別為安打、一壘滾地球、右外野飛球、游擊飛球，4支1另有1得分，打擊率些微下滑到2成86。

(中時 )