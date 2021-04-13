苗栗縣通霄拱天宮白沙屯媽祖前往雲林縣北港朝天宮進香，將於16日抵達北港鎮，北港警分局參考往年進香人潮及交通狀況，依照來程及回鑾分為2個時段，規畫相關交通疏導管制措施，提醒民眾屆時配合疏導。

2階段管制時間分別為16日清晨5點至傍晚6點、16日晚上10點至17日清晨6點，將視狀況提早或延後解除管制。

管制路段彈性管制區，包括朝天宮周邊北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。北辰派出所周邊北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路口。

鑾轎進駐前管制區，包括台19線溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道畫定為行人徒步區。台19線華勝路、新北路口以南至華勝路、文仁路口封閉雙向車道。新德路公園、新德路口禁止往華勝路方向、新南路公園、新南路口禁止往華勝路方向。

北港警分局長顏偉丞表示，白沙屯媽祖北港進香期間，警方將持續加強周邊交通疏導，且道路沿線均設置路標指示牌，請駕駛人注意標示並配合繞道行駛疏導措施，如發現道路交通堵塞情形，可隨時以電話撥打110或（05）7832015向北港警分局勤務指揮中心反映。

(中時 )