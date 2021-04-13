拜登政府為了疫情紓困及振興經濟大灑幣，但代價是美國財政破洞愈來愈大。美國財政部12日公布，本財年（始於去年10月）上半預算赤字擴大到1.7兆美元創新高，主要是上月國會通過第3輪疫情紓困方案，聯邦支出暴增所致。

繼1.9兆美元疫情紓困案後，拜登政府又提出2.3兆美元基礎建設計畫尋求國會支持，但預算赤字問題恐成兩黨激辯焦點。

兩黨國會議員12日會見總統拜登，就白宮的基建提案進行討論，尋求在投資規模、涵蓋範圍及資金來源上取得共識。共和黨對拜登的基建計畫多所批評，包括企業加稅和支出範圍過廣，有共和黨議員敦促白宮提出縮小版的基建法案。

根據財政部周一發布的月度預算報告，本財年前6個月（去年10月至今年3月）的預算赤字暴衝到1.7兆美元，與上一財年同期的7,435億美元相比大增130％。

1.7兆美元的財赤數字，也刷新前次8,290億美元的歷史紀錄。後者紀錄是在迄至2011年3月的半年內締造，當年美國政府為緩和2008年金融危機引發的衰退負面效應，因而擴大財政支出。

單從3月份來看，美國政府預算赤字總計6,596億美元，比起去年同月膨脹了454％，是史上單月的第3高，僅次於去年6月和4月。上個月美國歲入雖增加13％到2,680億美元，歲出激增161％達9,270億美元。

美國上一財年（截至去年9月30日）預算赤字破紀錄達3.1兆美元。美國國會預算辦公室（CBO）2月時估計，本財年赤字2.3兆美元，但這項預估並未將3月過關的1.9兆美元紓困案，以及有待國會批准的2.3兆美元基建方案考量在內。

美國政府拼命加碼財政支出，雖為飽受疫情摧殘的經濟提供緩衝，但聯邦債務占國內生產毛額（GDP）的比例，也隨之飆升到二戰結束以來新高。川普政府過去大砍企業稅，被認為是財赤惡化的原因之一。

(工商 )