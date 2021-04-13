一卡通公司與LINE Pay合作「LINE Pay Money」電子支付服務，用戶數已超過340萬，使用場域超過28萬點，消費支付範圍涵蓋食衣住行育樂，生活繳費項目更是多達1,300多項，為提供民眾更便利更全方位的金融服務，持續加強與銀行端合作的廣度及深度，一卡通公司宣布，即日起合作金庫銀行加入LINE Pay Money合作銀行行列，提供帳戶儲值服務，目前合作銀行含農漁會已達180家。

此外，電支平台直連數位帳戶開戶服務再新增第一銀行、台新銀行及遠東商銀，含去年已上線的中國信託及聯邦銀行，已有5家合作銀行提供直連數位帳戶開戶服務。

為深化服務並便利更多的行動支付用戶，LINE Pay及一卡通公司積極與各大銀行合作，本次新增的合作金庫銀行，擁有廣大的存款用戶，雙方合作帳戶儲值服務可滿足更多LINE Pay Money用戶的儲值需求，也為合作金庫用戶提供多元化的行動支付管道，共同打造跨業、跨平台虛實整合的金融支付生態圈，創造一加一加乘的多贏局面。

為鼓勵民眾透過合庫帳戶儲值並體驗行動支付的便利，2021年4月14日起至7月31日前只要使用合庫帳戶綁定連結LINE Pay Money帳戶進行儲值及任一筆消費支付交易(儲值及消費須於同月份)，即可獲得LINE Pay Money儲值金100元，限量一萬名。

一卡通公司表示，為了提供民眾更彈性的資金運用平台，除持續擴增LINE Pay Money帳戶儲值銀行的家數，也同步提供多家指定銀行提領免手續費服務，讓用戶隨時可將LINE Pay Money餘額自由提領至各大銀行，不僅即時到帳，且不限筆數、金額享指定銀行免手續費，讓用戶的資金運用更靈活。

(工商 )