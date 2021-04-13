陳嘉樺（Ella）近來忙宣傳電影《聽見歌 再唱》宣傳，12日適逢兒子「勁寶」4歲生日，她與老公兼經紀人賴斯翔特地排開工作，陪伴兒子慶祝，勁寶開心吃著蛋糕、最愛的義大利麵，興奮許願：「希望大家平平安安、健健康康。」勁寶近期愛看童書《出發吧！環遊世界國家公園》，很喜歡美國黃石公園，天真無邪的勁寶，把原本要藏在心裡的第三個願望，賣力大喊：「希望疫情明天結束，因為我想要去黃石公園玩。」

Ella當天看著勁寶獨自把晚餐吃光，不用大人幫忙餵，成長許多，Ella、賴斯翔感到欣慰，開心：「我們出運了。」加上Ella前晚哄勁寶睡時，問勁寶：「如果你以後有女友，還會愛媽媽嗎？」勁寶竟回：「我的女朋友是誰？我的女朋友就是妳。」相當肉麻，Ella笑虧：「超噁心的，早知道不要問這句話，睡前又被兒子撩了1次。」

Ella婚後，認為育兒真的是一件不容易的事，也是一條很漫長的路，「我們很努力的學習當一個好的父母，不期待勁寶長大會多麼的優秀，但至少不要走歪。」她過去提到想拚2寶，日前宣布已封肚，賴斯翔前晚則甜蜜祝福：「真的，一胎就好。勁寶生日快樂，爸爸愛你。」夫妻倆似乎確定沒要拚二胎，把滿滿的愛給勁寶。

(中時 )