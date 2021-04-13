韓國奶奶尹汝貞憑藉《夢想之地》接連在美國演員工會獎、英國影藝學院電影獎等勇奪「最佳女配角」，距離奧斯卡摘金之路越來越近。她在片中的演出連台灣「國民阿嬤」陳淑芳也被她的演技打動而濕了眼眶，謙虛說是抱著上課的心情來跟尹汝貞學習的，覺得自己也可以像片中的奶奶打四色牌那樣挑戰另類奶奶的演出。

在韓國已經是國寶級演員的尹汝貞，第一次加入好萊塢的電影製片，當初拿到《夢想之地》的英文劇本，急性子的她還沒讀完就問經紀人：「這是導演自己的故事嗎？」經紀人說是，她馬上就答應要演出《夢想之地》。但接下來就是她夢魘的開始，在美國拍片組要求尹汝貞在8點到達片場，讓她覺得不可置信，同時他們在非常炎熱的奧克拉荷馬州拍攝，可說是苦不堪言，但嘴上雖抱怨仍賣力完成。

尹汝貞也曾跟該片導演鄭李爍提到：「這個角色讓我想起自己的祖母，她在我10歲的時候過世，那時候她為家裡做了很多很多事情，甚至會希望我們要節省，可是我卻一點都不感激也不珍惜，在後悔自己的行為的心情下演出奶奶的角色。」這也跟導演內心的愧疚感如出一徹，也因此才能讓70歲的尹汝貞更能夠深刻展現出奶奶在《夢想之地》中最靈魂的一面，同時深深感動了所有的觀眾。

(中時 )