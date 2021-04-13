周蕙推出新EP《豁然律》，正值宣傳期，近來因為疫情逐漸穩定，她在14日飛往新加坡舉辦演唱會，之前受到疫情影響，她的海外演出皆暫緩，這次距離上次出國工作已是15個月前，心情有點忐忑，表示既期待又怕受傷害，她高齡80歲的母親也叮嚀她沒事要多打電話回家、報平安。

周蕙搭機落實防疫措施，計畫在飛機不吃東西、不上廁所，帶著全副武裝的面罩、夾克型的防護衣、口罩、手套及酒精等。至於目前台灣入境新加坡只要出示核酸檢測陰性報告，就無須隔離，但她工作結束，返台仍要隔離檢疫14日。

她這次在當地待約一周，直言最想去新加坡的小印度，大啖特殊的印度餐，日常也會去都會吃當地的叻沙、海南雞等美食，不過她聽聞朋友的建議，當地熱鬧印度區有比較多移工聚集，之前曾發生數次爆發過疫情狀況，如今行程可能會再斟酌取捨。

44歲的周蕙，身材保養得宜，保有勤運動習慣，她去年開唱大秀肚皮舞，展現瘦5公斤、體脂降到20%的健身成果，今年在過年前，她努力瘦身不少，只為了在過年時，不受限的開心大吃大喝，她笑說：「誰沒在過年時胖個2、3公斤呢？但還是在合理範圍內。」

她在3月歡慶44歲的生日，包括田中千繪，彭佳慧等好友，特地相聚為她慶生，周蕙透露在生日期間，每天過放很鬆，無奈：「放鬆到經紀人都有提醒說不要再吃了。」

(中時 )