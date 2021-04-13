今日賽前台南棒球場中華職棒例行賽進場人次累積到3,999,891進場人次，距離4百萬人次僅差109位即可達成，台南棒球場從職棒元年起就是獅隊主場大本營，從過去不分主客場年代到目前強化主場經營特色，經歷32年時間台南棒球場觀賽進場人次，首次百萬進場紀錄為1996.5.24統一獅對戰三商虎，而2百萬人次為2004.3.18兄弟象對戰統一獅，3百萬人次為2013.9.26義大犀牛對戰統一獅，平均每百萬人次需花5年以上，今日台南棒球場觀賽人次超過4百萬是目前現役使用中球場最多。

今日台南棒球場進場由球迷王韜鈞成為台南棒球場中華職棒例行賽第4百萬人次，球團也特別準備「本場特別紀錄觀賽證書」由總教練林岳平親自贈送給他，並邀請他站上投手球為今日賽事開出漂亮好球。

除了贈書之外，球隊也特別致贈「2021統一獅台南主場觀賽證」，接下來到今年底統一獅台南主場例行賽，王韜鈞球迷將可免費進場觀賽，球隊也保留固定坐位給予最棒的「台南棒球場400萬人次」驚喜禮。

王韜鈞表示：「自己看棒球的球齡不滿一年，最讓我印象深刻就是去年總冠軍系列戰，從不被看好到奪冠，真的讓身為球迷的我感到十分榮耀，我也特別買了一件總冠軍球衣，今年就多進場來幫自己喜歡的選手加油，最喜歡的就是林安可及陳傑憲。今天自己真的很幸運，以前發票頂多也才中獎400元，剛剛球隊人員跟我說「你是幸運的台南棒球場第400萬人次球迷」，我為是跟我開玩笑，但當工作人員帶我去試穿球衣時，我才真的太幸運了！」

慶祝台南棒球場達成400萬人次進場，獅隊萊恩酷及官方購物商城推出「就4挺你 ｜歡慶百萬活動」，全館應援毛巾限時特惠400元，本次毛巾商品特惠活動，即刻起至4月16日止

球迷王韜鈞成為台南棒球場中華職棒例行賽第4百萬人次，上場為球隊開球。（統一獅提供）

(中時 )