大陸電商巨頭阿里巴巴上周六遭到大陸監管單位重罰182.28億元（新台幣約790.8億元），開創大陸市場反壟斷制裁先例，主要是該公司強迫商家不能同時在2個電商平台上架產品。雖然阿里巴巴在接受該制裁，市場也預期對於該公司營運前景不會有問題，但最新消息指出，大陸監管單位要求34家大路電商平台企業自我檢查改善，限期1個月。

大陸國家市場監管總局、中央網信辦、大陸稅務總局周二(13日)聯合召開網路平台企業行政指導會，要求大陸電商在1個月內自我檢查，並徹底整改，若再有發現強迫實施二選一的行為，將一律從嚴懲罰，預料愛奇藝、京東、騰訊、百度、快手、美團等34家參與該指導會的陸企都受到影響。

阿里巴巴遭懲處的反壟斷金額，遠遠超過2016年北京當局對美國半導體巨頭高通提出的60.88億元人民幣罰款。不過，外界認為，阿里巴巴遭罰款，總比遭到北京當局拆分還要來得好，阿里巴巴執行長張勇表示，他預計獨家經營模式的改變，不會對公司造成重大影響。

據《新華社》報導，人民銀行、銀保監會、大陸證監會、外匯局等金融監管部門，12日再度約談螞蟻集團，提出5大方面整改方案，要求螞蟻集團申請為金融控股公司，防止壟斷行為，以及控制基金產品流動性風險等。螞蟻集團表示，將認真落實整改有關工作，確保全面規範金融業務經營，以及提升實體經濟、消費者服務水準。

在螞蟻集團實際掌控人馬雲與其他高層遭到北京當局約談後，螞蟻集團原本在11月初將在港股與陸股IPO計畫突然喊卡，大陸國家市場監管總局則是在2020年11月10日發布「平台經濟領域反壟斷指南（徵求意見稿）」，並在今年2月發布「國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南」（簡稱反壟斷指南），明示平台經濟透過大數據或是價格優勢，都屬於反壟斷行為，可執法懲處。

(中時新聞網)