大陸女歌手張碧晨和華晨宇從2018年傳出緋聞，但今年1月22日兩人公開曾有一段情，更早有了愛的結晶，戲劇化的是，張碧晨坦承是瞞著華晨宇獨自決定生下女兒，生產後才讓他知道；生女風波後，近日張碧晨首現身錄製綜藝節目，她的腰圍竟瘦得比一般女生還纖細，讓大票網友看傻，更讚嘆她對自我身材管理夠嚴格。

張碧晨在1月底爆出已有一個女兒且生父是人氣男歌手華晨宇，兩人也宣布會共同撫養女兒，但在沒有婚姻關係的狀況下，之後張碧晨就神隱在螢光幕前，反觀華晨宇事發後仍活躍各大綜藝；近日張碧晨疑似調整好狀態，現身錄影綜藝節目和公開活動。

今年1月22日張碧晨和華晨宇公開有一個女兒，讓眾人都大吃一驚。(圖/ 摘自微博)

近日張碧晨現身節目錄影，超誇張巴掌腰成為焦點。(圖/ 摘自微博)

網路上瘋傳多張粉絲拍的張碧晨零修圖的狀態，看起來完全不像已經是一個孩子的媽嗎，外型和多年前差別不大；31歲的張碧晨令眾人最驚訝的是，在路人拍的照片中，她的腰圍意外成為焦點，生完小孩的她肚子上未見妊娠紋，還幾乎瘦回巴掌腰，可能比一般女性腰圍更纖細，由此可見她對自己身材管理有多嚴格。

張碧晨是在2014年回大陸參加《中國好聲音3》，最後獲得年度總冠軍，華晨宇則是在2013年以《快樂男聲》總冠軍身分出道。2018年兩人爆出熱戀消息，有眼尖網友注意到他們有各種情侶信物，儘管女方公司發聲明否認，但外界仍認為兩人偷偷談戀愛；後來雙方承認生女一事，間接證實當時的戀情。

(中時新聞網)