今(13日)日本政府拍板決定，預計在2年後將福島第一核電廠的含氚廢水排放，雖日方強調廢水經過處理，但仍引起周邊國家抗議，對此，中研院學者鄭明修提醒，雖因洋流關係，日本排放的汙水對台灣的漁獲影響不大，但需注意鱈場蟹、高腳蟹這2種日本進口海鮮，可能部分會受到核廢水影響，呼籲政府需把關，照顧國人健康。

日本拍板決定2年後排放核廢水，引發各界高度關注，得知消息後，行政院原能會表示，有積極向日方再三表達我國立場，持反對排放意見，但若日本政府仍採海洋排放，必須量測包括台灣附近的公海海域內的海水、海生物的放射性活度變化的分析結果，並儘速提供給原能會。

根據《ETtoday新聞雲》報導，中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修表示，有關日本拍板排放核廢水一事，若用食物鏈進一步分析，台灣人需注意這2種日本進口漁產，以及加工品，例如鱈場蟹、高腳蟹等，他也說，雖目前沒有科學根據證明，廢水倒入海中會直接影響，但仍呼籲政府，未來需多加把關「底棲性生物」的蟹、蝦、貝類等。

台灣於西北太平洋捕撈的指標性魚種為秋刀魚，農委會指出，假如我國捕撈的秋刀魚未檢測出輻射污染，理論上其他海域的漁獲也不太會有問題，就算有檢出輻射也會比秋刀魚低，「受影響較大的還是日本自己」。

農委會也說，若照洋流來看，日本排出的核污水會流往美國西岸，接著順著洋流南下赤道以北，再往西接近台灣，目前看來西北太平洋海域捕撈的秋刀魚因為最為接近日本，是檢測重點，但若秋刀魚沒有檢測出輻射，其他漁獲照理來說也不會有問題。

事實上，我國與日本有簽訂「台日核能管制資訊交流備忘錄」，原能會綜計處長王重德也表示，希望日本能夠基於此通知我方一切必要資訊，另外，我國之前也已透過外交管道針對福島核電廠的廢水與處理情況進行關切。

(中時新聞網)