韓國男星金正賢因拍《愛的迫降》、《哲仁皇后》人氣上漲，最近被翻出2018年拍戲黑歷史，當年他對同劇女主角徐玄態度冷漠，被韓網罵爆，近日韓媒就爆出金正賢這樣做，全是因為當時女友徐睿知要求，而徐睿知稍早終於打破沉默，今（13日）透過公司發聲明回應了。

韓媒挖出徐睿知和金正賢2018年有過一段情，當時女方要求男方拍戲時不准與女演員有肢體接觸的條款，甚至曝光兩人的完整對話，徐睿知不斷提到「肢體接觸、浪漫戲碼NONO」，還要金正賢去改劇本，而男方也很聽話，才有了後續事情發展，兩人被爆料後，引發外界撻伐，徐睿知也被酸是控制狂女友。

徐睿知和金正賢2018年交往過，現稱當初對話只是情侶吵架。（圖／翻攝自韓網）

而徐睿知原本13日要出席電影記者會，未料臨時喊卡，更是被韓媒痛批不負責，稍早則透過經紀公司首度回應，雖然承認徐睿知和金正賢的確有過戀情，但電視劇的相關爭議並不是徐睿知所引起的，並稱金正賢當時同樣也要求在拍攝電視劇的徐睿知不要拍吻戲，強調只是戀人間吃醋、忌妒會說的話。

徐睿知方面的聲明還提到「金正賢當時一定是有不可避免的個人因素才會那樣做」，認為外流的私密對話造成誤解，「因為兩人不夠成熟的感情，對大家造成了困擾，我方深感後悔。」

另外，徐睿知近來還被爆校園霸凌、學歷造假等爭議，公司也全否認，並說明她當時收到西班牙馬德里康普頓斯大學的錄取通知，原本準備入學，但因返韓開始演藝工作，才沒繼續讀書。

(中時新聞網)