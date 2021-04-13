香港喜劇片《不日成婚》由香港英皇影公司和古天樂的天下一電影合作，並由長期和周星馳合作的田啟文擔任監製，香港新銳導演陳茂賢執導，由新生代演員衛詩雅、陳家樂和朱栢康等人不計形象賣力上演這場男女愛情關係的角力大戰。為了演出最佳效果，所有演員都使出渾身解數，尤其在一場傳錯訊息的戲上，因為笑場太嚴重，導演不得不祭出罰款政策，而陳家樂透露這場傳訊息打錯字是他自己的真實案例，所以演出時的反應非常真實。

該片是部笑點密集的愛情喜劇，誇張中又帶著真實，尤其一場傳訊息打錯字的更讓觀眾大感共鳴，在香港上映時，這段劇情總是讓全場又緊張又爆笑。現代人生活已離不開打錯傳訊息，《不日成婚》便拿此做了徹底發揮，一場已的朱栢康被惡妻查行蹤時，本想撒嬌笑稱對方是「傻瓜」討拍，結果寫不出瓜字，運用手機智慧選字功能，想打「西瓜」來完成，卻忘了刪掉西字，變成罵人的粵語髒話「傻西」傳給老婆，兩個好兄弟在一旁急到跳腳，頻頻加油，讓他趕忙換字，讓人看了忍不住噴飯大笑。

男主角陳家樂透露這段打字的劇情，就是他的親身經歷，因為他常用手機寫不出「瓜」字，他也是先打出「西」字好來選「瓜」再調整，「幸好，我曾有及時發現忘了刪字的狀況，還沒有發生過直接傳出去的情形，不然一定冒冷汗狂道歉了，只是在拍攝時內心一直驚呼這場戲實在太有真實感了。」再加上一同演出的朱栢康是香港知名舞台劇演員，也曾以《金都》入圍金馬影帝，演技出色，喜劇表現也非常精準，讓陳家樂透露這場秀自己和另一個演員岑珈其不停笑場，「我們從讀本、彩排到拍攝，一碰到這場戲就笑到停不下來，笑場到太過份，逼得導演要出大絕招止笑」。

因為笑場頻率太高，讓導演陳茂賢在現場祭出「忍笑龍虎榜」，誰笑場最多，就要請全劇組吃飯，陳家樂透露笑點超低，永遠都高掛在榜首，幾乎天天請客，「偶爾衛詩雅看不下去，會幫我請一次客，因為很多時候都是她講錯台詞，我才笑出來」，陳家樂在片中是個拒婚族，不想放棄自由自在的日子，但他私下完全相反，透露一直想結婚成家，不覺得婚姻是愛情的墳墓，「我對婚姻的想法比較樂觀，都30多歲了，心態上隨時都是可以結婚，我看很多朋友結了婚，感情依舊很甜蜜，帶小孩去踢球，我也很期待這樣的生活，但希望工作可以更穩定一點再結婚。」該片23日在台上映。

(中時 )