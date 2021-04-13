日本政府決定將「核廢水」排放入海，引發日本漁民嚴重憂慮。大阪府知事吉村洋文今天談到有關排放進大阪灣時說：「如果中央政府正式籲請的話，我們會認真地來檢討。」

日本東京電力公司福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲，發生核子事故，在持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為核廢水。

日本政府今天拍板將「核廢水」排放入海，在完成相關設備建置後，預計兩年後開始排放，並在福島第一核電廠預定廢爐的2041年到2051年左右完成排放。

日本朝日新聞、日本放送協會（NHK）報導，吉村說，最重要就是無論如何都要減少可能產生的「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感），不能只讓福島縣獨自承擔。

他說，政府要確實處理好這些核廢水，一定要符合日本國家安全標準及國際安全標準。

吉村說，雖然大阪灣並非東京電力公司的營運地區，「但這應該是用日本全國角度來整體考量的問題」。福島縣外海距大阪灣的地圖直線距離，大約575公里。

在311大地震重災區岩手縣陸前高田市養殖牡蠣與海帶的業者千田勝治說，三陸地方的海跟福島連在一起，不覺得核廢水排放入海是別人的事，「就算核廢水真的稀釋到對人體沒有影響，難道不會有消費者因為外界負面觀感而選擇不買這裡的產品嗎」？

千田說，漁民們正遭受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成的需求銳減影響，此時決定排放入海成為雙重打擊，「我們擔心（生計）將面臨更為嚴峻的狀況」。

茨城縣北茨城市位於鄰接福島縣的縣境區，當地以盛產吻仔魚為人周知。

當地漁會等單位表示，福島第一核電廠核子事故後，吻仔魚價格有將近兩年時間一落千丈，好不容易過了10年，目前已回到核子事故前的6成到7成左右。

北茨城市捕撈吻仔魚的59歲男性說，好不容易透過各種努力讓吻仔魚價格回升，結果政府決定把核廢水排放入海，讓大家到目前為止的努力化為泡影，「希望中央政府跟東京電力應該抱持誠意來跟我們說明」。

茨城沿海地區海業協同組合連合會會長飛田正美說，完全無法認同這樣的決定，希望政府不要把核廢水排入大海。

飛田說，茨城縣也是10年前311大地震的災區，就算過了10年，目前海產價格也只有核子事故前的6成到7 成左右，現在價格當然比事故發生當下來得好，「在這種情況下把核廢水排放入海，對漁民們來說是攸關生死的問題」。

不僅鄰近福島縣的漁民們憂心忡忡，漁獲量居日本之冠的千葉縣銚子漁港漁民們，同樣憂心遭受核廢水排放入海帶來的負面影響。

一名62歲的當地漁民說，「風評被害」是最恐怖的事，一旦核廢水流入大海，令人擔心魚貨很可能會賣不出去。

(中央社)