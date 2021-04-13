苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境，吸引超過10萬人追隨，一名人妻帶著兒子一同進香，出發前留給老公一張字條，沒想到讓老公當場臉綠。原來字條上除了希望回程時老公可以一起參與進香，最後一行更重點提示「房間我訂好了，房間費用記得付」，讓網友笑翻是人妻的「超完美安排」。

原PO在臉書《台灣媽祖粉絲團》分享她留給老公的字條表示，「我和兒子要去走路，你自己處理三餐，我沒有留錢，你自己保重，我們去走路，你很自由、很開心，但是今年媽祖回程，我們全家一起走。你記得請假，房間我訂好了，最後房間費用記得付」。

人妻PO出留給老公的字條，讓眾多網友笑翻。(圖/截自臉書 台灣媽祖粉絲團)

母子進香去，人夫本來可以開心自由4天，不過看到老婆的這張字條，恐怕又笑不出來了。貼文曝光後讓不少網友笑翻，瞬間吸引6千多人按讚，並紛紛留言「媽祖遶境，老婆高興」、「沒有第二選項，聰明的老婆」、「哈哈哈！真是高招」、「套路很深的文」、「所以約你走只是要你付飯店錢！」

有網友覺得跟老公相約在回鑾很好，也有網友好奇沒留錢給老公，他要怎麼付房間錢，直呼「媽媽好幽默風趣」。還有熱心網友留言，19號媽祖回鑾的最後一天，會在白沙屯車站旁發放肉圓及飲料，讓當天有經過的「香燈脚」可以停下來休息，並預祝白沙屯媽祖北港進香圓滿成功。

【LIVE直播】大甲鎮瀾宮媽祖 新港奉天宮現場｜2021.04.13

(中時新聞網)