台中市一名17歲女高中生10日離開學校後未返家，家人憂心不已，在臉書發布尋人啟事，並報警協尋，幸好13日晚間傳來好消息，警方已在桃園中壢找到女高中生，目前正由家人將女學生帶回台中。

該名女高中生10日中午到學校上課後，藉中午用餐時間離校後失聯，手機即關機，爸媽相當擔心，透過各種管道協尋，也在臉書轉發協尋文，希望外界提供消息，有熱心網友指稱曾在北屯區東山路見過該名女高中生，父母也在五分局水湳派出所報案。

據了解少女在失聯前，曾因男女交往問題，與父親發生口角，其父母也擔心女兒發生意外。經警方積極查訪，查出少女當天離校後，疑搭乘一名洪姓男網友的車子離去，據此鎖定洪男手機定位。

13日晚間8時30分警方在桃園中壢找到女高中生，警方也會同少女雙親將與她在場的另名女生及洪姓網友帶回台中，以進一步釐清案情，而少女母親也在臉書向親友報告好消息。

(中時 )