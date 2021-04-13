桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警分局及桃園警察交通大隊為宣導交通安全，12日在桃園區文山國小附設幼兒園舉辦小小警察營，51位小朋友不但換上特製迷你警官制服，還騎上迷你警用重機、大開迷你警車認識交通號誌，更嘗試指揮交通，在場大人無不被「萌翻」，直讚太可愛，寓教於樂的方式不但讓幼童加深印象，更拉近民眾與警察的距離。

桃園區文山國小附設幼兒園由「水蜜桃班及蘋果班」老師及家長，帶領51位小朋友參加桃園警方舉辦的「安全過馬路暨小小警察體驗」交通安全宣導活動，讓小朋友了解警察工作不只有抓壞人，還負責交通疏導及車禍處理等業務。

桃園警察分局特別精心規畫，以交通安全為主軸，特制「迷你版」兩線一星巡官警察制服10套、迷你重機車2輛、巡邏車、指揮棒，甚至鋪設模擬道路，除讓小朋友可以騎乘警用重機車、開迷你巡邏車外，也可認識交通號誌、標線。

除了讓小朋友體驗如何安全駕駛汽、機車通過路口，活動也讓小朋友駕駛小警車行駛模擬道路，體驗開車上路，另外也教導安全帽正確扣戴方式及認識交通號誌，宣導交通安全的重要性。

桃園義交中隊也教導「小小警察指揮交通」，小朋友各個有模有樣，一旁老師及家長看著孩子化身小警察，直呼「實在是太可愛了」，更誇讚活動內容充實，拉近民眾與警察的距離。

桃園警方表示，交通安全宣導活動希望推廣幼童交通安全觀念，培養正確法治及路權概念，讓小朋友在寓教於樂中學習到學校課程以外的知識，也對警察工作有更深的了解，非常感謝桃園區文山國民小學支持本次交通安全宣導活動。

活動除桃園警察分局、交通警察大隊聯合主辦外，也邀請中路派出所、婦幼警察大隊、桃園民防總隊義交宣導中隊及桃園監理站共同參與。

(中時 )