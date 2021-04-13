趙宇振（左起）、張英南、孔劉12日出席《永生戰》記者會。（CATCHPLAY提供）

韓國科幻動作片《永生戰》12日在台搶先上映，首日即以全台破300萬票房佳績，勇奪新片票房冠軍，在片中飾演「永生人」的朴寶劍，必須在片長2小時內，演出心智年齡從懵懂無知的10歲男孩，到改變世界的成年男子，從陌生、未知、恐懼到憤怒、毀滅等種種眼神，都絲絲入扣地詮釋出「永生人」複雜的心理軌跡，觀眾的情緒也隨著他內心的轉折波濤起伏，散場時觀眾紛紛表示：「被朴寶劍演技惹哭！」

該片12日在韓舉行記者會，導演李勇周率領主要演員孔劉、趙宇鎮及張英男出席現場，飾演永生人的朴寶劍因尚在服役中無法參加。孔劉分享基憲與永生人之間的關係，從陌生到理解對方並惺惺相惜，希望觀眾能透過基憲的角色，體會與永生人產生的牽絆，最後孔劉也想問問大家：「如同電影中的基憲，走到了生命的盡頭時遇到了永生人，大家會怎麼做出抉擇呢？」這也是這部電影最重要的一件事。

(中時 )