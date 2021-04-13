本土成人影片平台SWAG推出「捷運系列」引發爭議，檢警1日展開調查，劉姓負責人涉嫌妨礙風化30萬元交保；刑事局這兩天更連續約談SWAG賺最多前2名女優：「暗黑吳佩慈」funnyg（可可）及Arielbb（愛子），以了解SWAG運作模式。而兩名頂尖女優的多項真實資訊跟著曝光，包括兩人皆是30多歲的熟女，可能與粉絲們的想像有所出入。

SWAG因推出「捷運系列」片、在西門町街頭舉牌「徵炮友」等引發爭議，1日遭警方鎖定後停業，劉姓負責人涉嫌妨害風化，檢方諭令30萬交保。刑事局電偵大隊昨（12日）約談「SWSG十大女郎之首」，有SWAG女神、「暗黑吳佩慈」等封號，藝名為「funnyg」的陳姓女直播主，今天（13日）繼續約談拍攝捷運系列影片的女優「Arielbb（愛子）」，後續將再通知其他女優到案說明擴大偵辦。

據了解，「funnyg」與「愛子」是SWAG最賺女優前2名，前者月收入逼近40萬元，後者也有30萬元。據ETtoday報導，「funnyg」今年34歲，接拍超過50部情色影片；而「愛子」拍片2年，今年38歲，有會計正職工作，拍片只是兼差，她表示粉絲斗內僅止於約會，矢口否認從事性交易。

兩名女優年齡曝光，PTT鄉民議論紛紛，紛紛表示「不可思議」、「根本阿姨」、「SWAG的濾鏡開多大啊？」。不過也有鄉民說：「交通違規、跟蹤騷擾死一堆人有這麼認真？」、「是閒著沒事幹嗎？垃圾人渣不抓抓這個」、「宮廟黑道不敢抓，可憐哪」。

(中時新聞網)