你在找工作嗎？為協助準備轉職的朋友爭取直接面試的機會，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今年首次在4／23(星期五)夜間辦理徵才，另為協助求職朋友增加面試機會及就業，4月一口氣其他7場次徵才活動，合計提供上千個工作機會，找工作的朋友們千萬別錯失良機，把握快速面試機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示，「因應畢業季到來及不同求職人的需求，除在平日裡開辦徵才活動，今年首次在夜間辦理徵才，希望為求職朋友帶來更多面試機會，希望找工作的朋友，踴躍前住面試，找到職場伯樂。」

台南就業中心指出，23日晚上6點至8點夜間徵才，活動地點在安南區溪墘里活動中心(台南市安南區海佃路一段372巷50號)，提供336個工作機會。10家以上聯合徵才辦理日期分別在4／14、4／16、4／23，單一廠商徵才分別在4／13、4／14、4／15、4／24、4／27等日。

23日當天計有「堤維西交通工業、官田鋼鐵、津香茶業、台南大員皇冠假日酒店、翰昇、美商德盟(好市多台南店)、小北百貨、法商家樂福、光洋應材科技、家樂潔居家清潔、隆美布料等10家以上廠商等」，提供開發工程師、模具工程師、生技工程師、製程技術員、電機助理工程師、堆高機技術員、天車技術員、螺絲技師、外場服務員、內場助理廚師、洗碗員、房務員等職缺。

其他徵才場次，首場於14日下午2點至4點開跑，活動地點在彰南里活動中心(台南市南區新建路12號)，提供221個工作機會。當天計有「台南大員皇冠假日酒店、大億交通工業、黑橋牌企業等13家廠商」設攤媒合。16日下午2點至4點，活動地點在仁德區成功里活動中心(台南市仁德區保華路245號／保華宮旁)。提供266個工作機會。當天計有臺南紡織、豐年豐和企業、岱立發科技等17家廠商設攤媒合。

單一廠商徵才分別為13日及27日下午1點30分至4點，「全一電子」在公司廠區(台南市南區新仁路18號B1)徵才，提供160個工作機會。14日及24日上午9點30分至11點，「期美科技」新吉工業區服務中心(台南市安南區安新二路99號)徵才，提供180個工作機會。15日上午9點至11點「和鑫光電」在西港區公所3樓會議室(台南市西港區文化路1號)徵才，提供25個工作機會。

台南就業中心也提醒參加徵才活動的民眾，請戴口罩進場面試。為維護自身及他人安全，入場前請配合體溫量測及實名制登記。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。

(中時 )