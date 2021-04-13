國片《無聲》談論學生之間大玩禁忌遊戲，戲外也驚傳演員被爆對女性做出不雅舉動。演出該片的新生代男星王士豪，去年被爆在夜店與朋友慶生狂歡時，疑似伸手到女生褲內做出猥褻舉動，爭議影片甚在Dcard、PTT等社群平台流傳。影片中的女子對王士豪提告，但台北地檢署偵辦之後，赫然發現猥褻嫌犯是另一名少年，案情大逆轉，還給王士豪清白。

檢警調查，去年11月間Dcard、PTT等網路平台，流傳1段不雅影片，影片中一名男子在夜店包廂中對一名女子伸出鹹豬手猥褻，。網友形容鹹豬手不但伸到女子的內褲內，猥褻動作還模仿日本知名成人影片男星加藤鷹的「金手指」。網路謠傳內容指稱，事發場合就是在王士豪夜店舉辦的生日派對，男主角就是王士豪。

王士豪事後喊冤表示，當時自己喝醉在一旁昏睡，對於自己沒有的作為而被誤會感到難過，他直指當晚影片中的男子不是他，自己更沒有亂摸女生，反倒被摸，「我也是其中的受害者，很多不實的報導我看了很不舒服」。但該名女子事後認定就是王士豪對她猥褻，因此提告。

檢警追查發現，猥褻的「金手指」犯嫌，其實是1名未滿18歲的少年，被依乘機猥褻罪移送少年法庭。此外，另外2名將影片上傳網路散佈的男子，則是涉及妨害風化罪，以繳交2萬元換來緩起訴處分。這起事件紛擾將近半年，檢警的調查結果終於還給劉士豪清白。

(中時新聞網)