美國白宮在美國時間12日召開半導體與供應鏈執行長視訊高峰會，商討如何解決半導體產能短缺及晶片供不應求問題。峰會由美國總統拜登（Joe Biden）開場，要討論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈。對此，前民進黨立委郭正亮表示，台積電五奈米以下勢必到美國設廠，台灣很難擋住！

郭正亮13日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目中表示，台積電70％以上的股權是屬於外國人，高階主管是美國人，設備、製程軟體全部是美國的，是典型的美國公司，只是在台灣上市而已。另外，美國認為五奈米以下晶片涉及軍用戰鬥機，就一定要求台積電去美國設廠，台灣只能保留五奈米以上的晶片，政府很難擋下來，因此台積電不可能留在台灣，更不可能去高雄。

而為何美國這麼堅持？台灣也難以抵擋？這樣從美國在國際上的作風開始說起。

郭正亮分析，美國今年編列明年國防預算7150億美元，扣掉人事費用只剩一半。過去川普希望編列7220億美元的國防預算，到今年拜登竟然編不出來，因為光一艘萬噸級驅逐艦就要20億美元。因此，美國只好請日本支出一些非軍事的經費，例如經濟方面，美國希望做亞洲版一帶一路。

例如德國與俄羅斯花110億美元合作北溪二號天然氣管道，工程已經完成90％。但美國介入反對，德國梅克爾很氣憤，因為美國既不補償，頁岩油也不降價。

另外，對於烏克蘭問題，美國其實希望烏克蘭與俄羅斯打起來，歐州勢必被迫捲入，美國一箭雙鵰：美國軍火商有收入，又可以打擊歐元。因為歐洲會介入烏克蘭戰爭，歐元就會受到衝擊，投資機構為了避險，就會買美元，美債就往上，美國也找到財源。

郭正亮批評美國作風，就是簡單粗暴，窮又要當老大，太自私了！

(中時新聞網)