澄清湖的曾陶鎔很會轟！本季第三支全壘打，也是生涯在此的第六支

味全龍在澄清湖主場迎戰中信兄弟，派出洋投鋼龍對上兄弟土投廖乙忠，此戰味全龍投、打俱佳，鋼龍先發7局僅失1分，拿到來台首勝，打線方面全隊敲下11安，曾陶鎔3安猛打賞，還對前東家兄弟敲出本季第3轟，最後以6比1大勝兄弟。

此戰廖乙忠一開局就有危機，味全龍前三棒李凱威、曾陶鎔、劉基鴻連續3支二壘打攻下2分，隨後赫雷拉保送後，林旺衛又補上安打，龍隊首局就先打下3分。

兄弟則在2局上半在陳子豪敲安後，再由潘志芳敲出深遠三壘打攻下寶貴1分，而這也成為兄弟整場比賽唯一打下的分數。2局下半曾陶鎔敲出中間方向陽春炮，是他本季第3轟，5、6兩局龍隊趁勝追擊，靠著安打各添1分，最後就以6比1拿到勝利。

鋼龍此戰先發7局只被敲4安、失1分，有7次三振、2保送，拿到來台後的本季首勝，而廖乙忠則是先發4.1局被敲6安、失5分，另有3三振、1保送，吞下本季第2敗。

曾陶鎔過去曾被封為「陶鎔大帝」，就是2017年時曾在澄清湖球場寫下連4打席全壘打、2戰敲出5轟的中職紀錄，這次他改披龍袍回「福地」，對前東家繳出3安猛打賞、全壘打的佳績，獲選為單場MVP，他賽後表示，「很謝謝教練團給我的調整，他們都很積極幫我打擊調整，有這個成績是他們的功勞。」

而有趣的是味全龍廖任磊以終結者身分上場，投1局讓兄弟三上三下，與弟弟廖乙忠同場出賽。

(中時 )