台灣日前取得2批從韓國瑜空運來台的AZ疫苗共31萬多劑，首批11.7萬劑供33.2萬名醫事人員施打，卻僅用掉2.4萬劑，次批19.92萬劑效期只到5月底，因此今天開始擴大接種。對此，入口網站《Yahoo奇摩》就對「疫苗擴大接種對象，你會去接種嗎？」等議題進行網路民調調查，在近4萬人投票結果發現，有高達69.5%的網友表示不會接種。

AZ疫苗今擴大到第3類對象接種，新增縣巿首長等防疫相關人員及機組員等高風險接觸者。（圖／示意圖，達志影像）

歐洲藥品管理局（EMA）4月7日發出聲明，廣泛性血管栓塞併血小板低下事件應被列為AZ疫苗的極罕見副作用，但結論仍是施打疫苗的益處大於風險。中央流行疫情指揮中心也在這項聲明公布後召開專家會議，決議施打方針不變。

AZ疫苗今擴大到第3類對象接種，新增縣巿首長等防疫相關人員及機組員等高風險接觸者，六都首長都表態願意施打，並陸續進行接種中。

對於疫苗擴大施打，入口網站《Yahoo奇摩》12日就對此發起網路投票民調，以「疫苗擴大接種對象，你會去接種嗎？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月12日至17日，截至13日下午9時20分為止，共有3.8萬多名網友投票，列出5個選項，表示「一定會」，比例為11.2%、「應該會」佔17.2%、「應該不會」佔36.3%、「一定不會」佔23.2%，「不知道/沒意見」佔12.1%。

此外，民調也詢問網友，「為了加速邊境解封，你會不會想去打疫苗？」、表示「非常想」比例為5.8%、「還算想」佔15.7%、「不太想」佔37.7%、「非常不想」26.4%、「不知道/沒意見」14.4%。

入口網站 Yahoo網路投票。(圖/翻攝自Yahoo奇摩)

(中時新聞網)