許多中高齡及高齡者在轉職時，都面臨職場競爭力、專業能力不如年輕人的考驗，為了讓銀髮族重返職場無障礙，中正大學、嘉義縣政府13日簽署合作備忘錄，未來雙方將共同推動銀髮人才服務據點，並舉辦相關就業促進活動，攜手打造友善高齡職場環境。

隨著「中高齡者及高齡者就業促進法」及其相關子法正式上路，為了協助所在的嘉義縣成為全國中高齡就業促進與友善職場環境的指標場域，13日由中正大學校長馮展華、嘉義縣縣長翁章梁代表簽署合作備忘錄。中正大學表示，未來雙方預計於民雄地區設置第一個銀髮人才服務據點，除了協助媒合廠商職缺，以及提供中高齡及高齡失業者輔導諮商，也舉辦就業講座、教育訓練課程等。

馮展華指出，中正大學位於嘉義縣，對於嘉義縣面臨的高齡議題也有相應的大學社會責任，因此協助嘉義縣政府，提供並營造友善中高齡及高齡者的職場氛圍，是中正大學在高齡議題上的重要基本方針，也希望藉由推動「青銀力」，中高齡者成為穩定在地的力量，讓年輕人能繼續往前衝。

翁章梁說，嘉義縣45歲以上的勞動人口佔了近50％，要如何協助中高齡者就業，是產官學界須共同努力的目標與方向，他認為，比起年輕人，中高齡者普遍具有工作態度、抗壓性高的優勢，未來將盤點適合中高齡者的職缺、企業主需求等，也期待有中正大學的參與，嘉義縣能成立有學術合作為基礎的指標性銀髮人才服務據點。

(中時 )