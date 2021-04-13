澳洲目前不採購嬌生疫苗 但加購輝瑞疫苗 22:012021/04/13 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲衛生部長Greg Hunt在13日證實目前不會採購嬌生的單劑式疫苗，因為嬌生疫苗跟可能產生副作用的阿斯特捷利康疫苗一樣，都是腺病毒載體疫苗。澳洲目前選擇為50歲以下人士接種輝瑞疫苗，已向輝瑞追加採購量至4,000萬劑。 林智堅接種AZ 楊文科觀望、徐耀昌術後恢復期暫不施打 因應擴大接種對象 疾管署明配賦第二批疫苗 (工商 ) #嬌生疫苗 #輝瑞疫苗 #澳洲 #疫苗 #加購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增2例疑似嚴重不良反應 20多歲女接種AZ後嘔吐 14:182021/04/13 生活 積極放寬接種對象 提高施打率 04:102021/04/13 焦點要聞 缺實際誘因 民眾施打意願低 04:102021/04/13 產業財經 嬌生疫苗也傳血栓疑慮 美國急喊停 20:492021/04/13 國際 檢疫不放寬 機組員怨打不打都沒差 04:102021/04/13 焦點要聞 疫苗、封城雙管齊下 脫歐幫英國大忙 04:102021/04/13 國際大事 AZ疫苗血栓疑慮 愛爾蘭限60歲以上施打 12:422021/04/13 國際 北市換細針 省疫苗較不痛 04:102021/04/13 焦點要聞 6搶1資格賽 選手入境檢疫7天 若打疫苗可鬆綁檢疫條件 14:492021/04/13 生活 打完AZ疫苗 台中巿多名首長不適 社會局長發燒請假 10:072021/04/13 生活 世界各國多採公費接種 台公費疫苗要自費 專家質疑扒兩層皮 04:102021/04/13 焦點要聞 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？專家給答案 - 財經 超驚奇 南山人壽3月大賺逾140億 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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