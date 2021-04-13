澳洲衛生部長Greg Hunt在13日證實目前不會採購嬌生的單劑式疫苗，因為嬌生疫苗跟可能產生副作用的阿斯特捷利康疫苗一樣，都是腺病毒載體疫苗。澳洲目前選擇為50歲以下人士接種輝瑞疫苗，已向輝瑞追加採購量至4,000萬劑。

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因應擴大接種對象 疾管署明配賦第二批疫苗

(工商 )

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