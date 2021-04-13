紐西蘭氣候變遷部長James Shaw在13日表示紐國成全球首個國家，推動立法要求金融業披露其投資標的，對氣候異常造成影響的資料。

凡總資產逾十億紐元的銀行、管理資產逾十億紐元的保險公司、和紐國上市的股票與債券發行機構等將被規範。

(工商 )