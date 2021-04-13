紐西蘭推動立法 要金融業披露其投資對氣候影響 22:002021/04/13 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭氣候變遷部長James Shaw在13日表示紐國成全球首個國家，推動立法要求金融業披露其投資標的，對氣候異常造成影響的資料。 凡總資產逾十億紐元的銀行、管理資產逾十億紐元的保險公司、和紐國上市的股票與債券發行機構等將被規範。 華南銀行新南向布局再傳捷報 金管會核准進軍印尼 人行三度約談螞蟻 促加速分拆金融業務 (工商 ) #全球 #紐西蘭 #金融業 #紐國 #十億 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學者觀點－拜登的經濟振興與策略布局 04:102021/04/13 專題周報 亞洲首家會計師事務所名列B型企業 不加班只加薪 翻轉會計業惡例 13:002021/04/13 財經 摩根大通啟動區塊鏈技術 台灣銀行業終得納入全球匯款體系 13:292021/04/13 財經 搭美國強勁復甦順風車 外銀財管建議美股、美元優先 18:252021/04/13 財經 手搖飲異業結盟新模式 聯手插畫家推女神聯名限定專屬飲品 16:402021/04/13 寶島 《金融》元富證券獲准開辦高資產客戶 13:582021/04/13 財經 即使沒財力證明也不怕銀行已讀不回 「金融小白」不當邊緣人 改當小金雞 11:302021/04/13 財經 職場》金舶億元品牌力在這 前進50強卡位職缺贏在起跑點 17:482021/04/13 生活 工商時報數位金融獎 報名起跑 04:102021/04/13 財經要聞 美汽車業亟需晶片 英特爾規劃最快半年內自產 16:162021/04/13 國際 基本面改善、高息保護、需求強勁 特別股後市不淡 15:212021/04/13 財經 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？專家給答案 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。