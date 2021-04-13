繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）12日宣布推出首款中央處理器，速度較現行晶片快10倍，跨足英特爾最賺錢的市場，並強化與英特爾和超微（AMD）在人工智慧領域的競爭，消息帶動輝達股價大漲。

受到輝達發表首款資料中心處理器激勵，加上該公司同日調高季度財測，帶動12日股價收盤勁揚5.6％，英特爾股價挫低4.2％，超微大跌逾5％。

過去一年來輝達股價狂飆逾一倍，升幅高達128％，表現遠遠超越標普500指數48％的漲幅。

拜晶片需求強勁所賜，輝達表示，2022會計年度第一季（2至4月）營收將優於2月預估的53億美元。

輝達以安謀（ARM）架構為基礎的中央處理器名為「Grace」，係以美國知名電腦科學家霍普（Grace Hopper）為名，該款晶片預計在2023年初推出。

輝達執行長黃仁勳12日在GTC年度開發者大會發表首款中央處理器（CPU），他在演說中表示，輝達如今是銷售三種晶片的公司，包括CPU、繪圖處理器（GPU）、與資料處理器（DPU），並稱「Grace」是輝達的「最後一塊拼圖」。

輝達同時表示，瑞士國家超級運算中心與美國國防部洛斯阿拉莫斯（Los Alamos）國家實驗室的超級電腦，將率先採用「Grace」。

輝達在2020年取代英特爾，成為市值最大的晶片供應商。根據Mercury Research資料顯示，全球資料中心晶片市場由英特爾獨大，超微排名第二。輝達現推出中央處理器，搶攻英特爾地盤。

輝達斥資400億美元向軟體銀行（SoftBank）收購英商安謀案，尚待主管機關批准，該公司表示正與美國、英國、歐盟與大陸等主管機關合作，期望能在2022年第一季完成收購交易。

黃仁勳並表示，輝達正在研究將基於安謀架構的產品帶至新市場領域，例如雲端運算和自駕系統等。

(工商 )