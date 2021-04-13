德國4月經濟展望指數 意外跌至70.7點 22:102021/04/13 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ZEW在13日公布德國4月經濟展望指數，從3月的76.6點下跌至70.7點，遠低於市場預估的79.5點。ZEW表示該指數出現去年11月以來首度下跌，主要是政府為防疫而採取更嚴厲封鎖措施，引發外界恐慌所致，但指數仍然處於極高水準。 華爾街日報調查 美經濟可望創1983年來最大增幅 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期漲75點 (工商 ) #指數 #德國 #經濟展望 #ZEW #跌至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 FDA喊停接種嬌生疫苗 道瓊跌近百點 特斯拉漲3％ 21:412021/04/13 財經 恒指早盤升274點 美團跌近4％ 12:412021/04/13 財經 陸外貿增幅超強 分析師：中國將帶動全球經濟成長 20:322021/04/13 兩岸 《國際經濟》英國2月GDP成長0.4％ 1月上修為萎縮2.2％ 17:392021/04/13 財經 迎最強資金行情 造紙類股指數 飆上31年高點 04:102021/04/13 財經要聞 《國際經濟》弱勢日圓 日央：好處多多 14:322021/04/13 財經 股匯雙跌 匯市成交量縮 新台幣連四貶 17:232021/04/13 財經 《韓股》大型科技股推進 南韓KOSPI指數站上近3個月高點 15:572021/04/13 財經 劉德音參與白宮峰會台積電漲8元 台股指數再創新高17041點 10:512021/04/13 財經 渣打Q2投資展望 研判人民幣有望下測6.3水位 17:142021/04/13 兩岸 台股漲逾百點續攻萬七 台積電、友達、群創開盤跌 09:082021/04/13 財經 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？專家給答案 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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