ZEW在13日公布德國4月經濟展望指數，從3月的76.6點下跌至70.7點，遠低於市場預估的79.5點。ZEW表示該指數出現去年11月以來首度下跌，主要是政府為防疫而採取更嚴厲封鎖措施，引發外界恐慌所致，但指數仍然處於極高水準。

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