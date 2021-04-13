俄羅斯直接投資基金（RDIF）12日表示，印度批准使用防護率91.6％的俄國新冠疫苗史普尼克五號。該疫苗獲逾50個國家批准使用。目前印度使用其巴拉特（Bharat）生技公司，和阿斯特捷利康與牛津大學共同研發等兩款國內與國外的疫苗。

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