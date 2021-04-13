印度批准使用俄國新冠疫苗史普尼克五號 22:102021/04/13 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯直接投資基金（RDIF）12日表示，印度批准使用防護率91.6％的俄國新冠疫苗史普尼克五號。該疫苗獲逾50個國家批准使用。目前印度使用其巴拉特（Bharat）生技公司，和阿斯特捷利康與牛津大學共同研發等兩款國內與國外的疫苗。 《國際油價》疫苗接種率提振 美油期貨反彈 社會局長接種疫苗發燒到39度 盧秀燕：尊重市民施打意願 (工商 ) #俄國 #新冠疫苗 #史普尼克 #五號 #批准 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲放棄 年底前全民接種目標 04:102021/04/13 國際大事 全球經濟成長率最快 法人看好印度股也看好印度債 14:002021/04/13 財經 桃園13衛生所主任 僅2人打疫苗 04:102021/04/13 地方新聞 新增2例疑似嚴重不良反應 20多歲女接種AZ後嘔吐 14:182021/04/13 生活 後疫時代 景順：新型態消費趨勢成形 17:492021/04/13 財經 東京奧運》倒數101天 還有七成民眾希望取消或改期 17:192021/04/13 體育 亞洲第一人 穿上綠夾克！日將松山英樹 美國名人賽奪冠 04:102021/04/13 焦點要聞 林智堅接種AZ 楊文科觀望、徐耀昌術後恢復期暫不施打 04:102021/04/13 地方新聞 《國際社會》美疫情拉警報：連4周確診升、連2周住院增 10:002021/04/13 財經 被10萬人罵到爆 BBC報導菲立普創最怨紀錄 17:132021/04/13 國際 《國際金融》等歐盟點頭 怡安保險300億美元收購韋萊韜悅業務 11:592021/04/13 財經 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？專家給答案 - 財經 超驚奇 南山人壽3月大賺逾140億 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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