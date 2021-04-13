福斯跟德國最大工會「金屬產業工會」（IG Metall union）達成為期23個月的薪資協議，為其德國六座廠房約12萬名工人，每人發放一次性1,000歐元的新冠獎金，表揚他們在疫情期間的付出，並從明年1月開始調升薪資2.3％。

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