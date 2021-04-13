福斯與德國金屬產業工會 達成薪資協議 22:092021/04/13 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福斯跟德國最大工會「金屬產業工會」（IG Metall union）達成為期23個月的薪資協議，為其德國六座廠房約12萬名工人，每人發放一次性1,000歐元的新冠獎金，表揚他們在疫情期間的付出，並從明年1月開始調升薪資2.3％。 電動車關鍵戰役 國內外產業大咖、跨界新玩家布局搶進 回應台電工會抗議 中市環保局：處分中火依法有據 (工商 ) #德國 #工會 #薪資 #金屬產業 #協議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通膨再起 實質資產擁兩大長線亮點 20:012021/04/13 財經 桃園地區埤塘水源擴大使用合作意向 國軍加入合作抗旱 17:382021/04/13 生活 以國網攻核設施 伊朗揚言報復 04:102021/04/13 國際大事 北捷遭中捷天價求償 後續合作埋陰影 中捷兩根軸心 斷了捷運產業發展？ 14:302021/04/13 財經 健保會欠缺第一線人員參與 民團籲至少給勞方1席 15:202021/04/13 生活 福斯商旅連續13年伴大甲媽祖遶境活動 17:482021/04/13 財經 仁武產業園區招商 22日起台北和高雄各一場 09:212021/04/13 財經 水龍頭大廠隴鈦銅器 斥資3億元完成建置自動化工廠 12:422021/04/13 財經 若再有汙衊 台電工會將號召萬人包圍台中市 20:022021/04/13 財經 加拿大航空 獲得加國政府紓困金 14:012021/04/13 財經 付不出9億美元賠償金 埃及官方扣押長賜輪 22:062021/04/13 國際 財經熱門新聞 台積電恐斷鏈 媒體人爆真相：台灣慘了 - 財經 全球晶片缺爆誰害的？華為爆兇手是這國 - 財經 群創遭外資恐怖追殺 面板股散戶要逃命？專家給答案 - 財經 3月出口旺爆 台灣經濟變好？謝金河曝小黃運將驚吐1句 - 財經 台股驚現「墓碑」爆天量殺尾 散戶下一步別做錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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