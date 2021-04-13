「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）與《福爾摩斯》、《阿拉丁》億萬英國鬼才導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）睽違16年再度合作，並耗資15億台幣打造的全新動作鉅獻《玩命鈔劫》，該片預告日前於官方網路上釋出後，傑森史塔森片中威猛俐落的動作身手立即引發網友熱議，上線至今2週已突破1100萬次觀看次數，反應十分熱烈。

《玩命鈔劫》是傑森史塔森和蓋瑞奇第4度合作，傑森史塔森受訪時透露，蓋瑞奇在現場總是會讓演員自由發揮，「我還記得我跟蓋瑞奇合作的頭幾部電影，像是《兩根槍管》和《偷拐搶騙》，他總是喜歡在現場加些小台詞或做一點即興創作。」又補充說：「在那之後我幾乎沒有做過任何即興演出了，但那是一種很好的工作方式，你可以從中得到許多截然不同的演出，這些都無價的創意，這種感覺非常棒。」

該片除了藉由傑森史塔森為愛子復仇的視角切入故事外，更透過俐落的剪輯手法和多角度敘事，揭露一群無法無天的劫匪，計畫攻破戒備滴水不漏的保全公司搶奪54億天價現金，精彩刺激程度比拚《玩命關頭5》、《偷天換日》等經典劫盜電影。此外，還找來性格男星喬許哈奈特（Josh Hartnett）、《玩命關頭8》史考特伊斯威特（Scott Eastwood）、《異星災變》妮雅姆艾格（Niamh Algar），以及《黑袍糾察隊》拉茲阿隆索（Laz Alonso）等人參演，卡司陣容十分堅強。

該片描述行事作風硬派的神祕男子H（傑森史塔森 飾）任職運鈔車公司，每周負責於洛杉磯街頭運送上億鉅款。在一場劫案中，H展現的驚人身手震驚了所有同事，眾人紛紛猜測起他究竟是何方神聖。隨著劫案接連二連三發生，H成為運鈔車保全的真正動機也逐漸明朗。將於29日搶先全美在台上映。

(中時 )