坐在鋼琴前，與琴聲融合為一，像是個領航的鋼琴船長，卻也是為音樂服務的僕人。（張鎧乙攝）

曾因罹患血管炎而癱瘓，瘦到30公斤，靠著堅強意志把琴藝練回來，旅美鋼琴家劉孟捷的一生，像是一個傳奇，鼓舞著每個愛樂者。近期他將挑戰一口氣飆演3首協奏曲，其中還有兩首選擇以無指揮方式，由他擔任領奏，與國家交響樂團同台演出。

坐在鋼琴前，與琴聲融合為一，像是個領航的鋼琴船長，卻也是為音樂服務的僕人。劉孟捷說，在繁忙的教學工作之外，能坐在鋼琴前演奏，是他讓心靜下來的方式，「音樂能讓人進入一種狀態，我把練琴當作修行，練越多，心越安靜，我很喜歡和鋼琴獨處，像在做冥想。」

劉孟捷出生於1971年，是高雄人，曾獲艾佛瑞．費雪事業獎及費城音樂基金會職業成就獎。1993年以寇蒂斯音樂學院學生之姿，代替鋼琴大師安德烈．瓦茲在費城音樂廳演出，演出獲得高度讚賞，一戰成名，開啟許多邀演機會，包括華盛頓甘迺迪中心、費城巨星系列音樂會，與費城交響樂團合作演出。

然而，25歲那年，他在事業如日中天時，卻罹患血管炎，全身動彈不得，體重從70公斤掉到30公斤，他回想那段日子，是因為過度操勞而引發免疫系統病變，「當時很少人知道這種病怎麼治療，我很幸運地以化療把命救回來，但卻也因此在身體再度埋下另外的隱憂，讓我一直在與疾病共處。」

走過生命大關，劉孟捷說，上天一定是有事情需要他完成，「我曾經失去手指的活動力，這帶給我多年的掙扎，但上天是公平的，因為需要和疾病共處，讓我更有鬥志做有意義的事情，我想盡可能地協助他人，不管是音樂上的協助或是其他事。」

劉孟捷與國家交響樂團的音樂會將於4月17日在台北國家音樂廳登場，演奏曲目為莫札特第二十一號鋼琴協奏曲、孟德爾頌g小調第一號鋼琴協奏曲，這兩首曲目由劉孟捷領奏，無指揮。第三首為蕭斯塔科維契第一號鋼琴協奏曲，指揮為張尹芳。

(中時 )